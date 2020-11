L’inizio di stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus non è stato entusiasmante. La Joya non ha confermato il rendimento della scorsa stagione e con l’allenatore Andrea Pirlo non sembra essere scoccata la scintilla. A penalizzarlo può essere il gioco della squadra, in particolar modo nella partita contro lo Spezia l’argentino non ha entusiasmato. Il valore del calciatore non è assolutamente in dubbio, è dotato di una tecnica sopra la media e si è dimostrato pericoloso anche in fase realizzativa. Per questo motivo il valore di mercato non è di certo diminuito.

Sono arrivati importanti aggiornamenti direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta todofichajes.com. si potrebbe aprire l’ipotesi di uno scambio interessante con il Real Madrid. Dybala continua ad essere molto seguito dai Blancos ed in bianconero potrebbe finire Isco, vecchio pupillo della Juventus. Si starebbe valutando su uno scambio alla pari, considerando la valutazione dei due cartellini che non si discosta molto.