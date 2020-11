Il Barcellona deve fare i conti con una stagione veramente difficile. I blaugrana non stanno di certo entusiasmando e hanno confermato il momento di crisi iniziato dalla scorsa stagione e continuato con i problemi dal punto di vista dirigenziale. Il rapporto tra Antoine Griezmann e Lionel Messi è ormai ai minimi storici, tra i due c’è insofferenza dimostrata anche dalla mancata intesa in campo.

A rivelare gli ultimi dettagli France Football. “Antoine è arrivato in un club in grandi difficoltà dove Messi ha voce in capitolo su tutto. È allo stesso tempo imperatore e monarca e non ha gradito l’arrivo di Griezmann. Al Barcellona regna il terrore. O sei con Messi o sei contro di lui. Insomma, è il club che è malato, non Antoine. La scorsa stagione Messi non gli parlava né gli passava la palla, ha creato così un vero trauma che ha lasciato tracce. È tutto evidente e sotto gli occhi”.