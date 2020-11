Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alla Nazionale, ma a tenere banco sono anche due casi molto spinosi e che potrebbero portare delle conseguenze a breve termine. Il primo riguarda la Lazio ed il caso tamponi. I biancocelesti sono finiti nel mirino per aver fatto giocare dei calciatori che non erano del tutto guariti dal Coronavirus, o meglio risultavano negativi secondo alcuni parametri che sono diversi tra Italia ed Europa. I tamponi sono stati riprocessati e c’è preoccupazione in attesa del risultato definitivo. Poi c’è la questione del Napoli. Il club non ci sta dopo la conferma del 3-0 per la Juventus ed il punto di penalizzazione e ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso per l’ultimo grado della giustizia sportiva. In basso il video con tutti i dettagli sulle questioni.