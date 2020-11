Tensione alta in casa Lazio. Nonostante l’ottimo percorso in campionato con l’ultimo successo in trasferta contro il Crotone, il club biancoceleste deve fare i conti con una situazione veramente surreale. Sul banco degli imputati è finito Luis Alberto, il calciatore spagnolo ha rilasciato frasi forti contro il presidente Lotito, si è lamentato dell’acquisto di un aereo, rimarcando i ritardi degli stipendi. Inizialmente si era pensato ad una multa salatissima, poi la situazione è leggermente cambiata.

La Lazio starebbe addirittura valutando di cedere il calciatore, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si è verificato un nuovo clamoroso episodio. L’ex portiere Peruzzi, oggi direttore tecnico avrebbe litigato con Tare e Lotito, sarebbe scappato un vaffa di troppo. Il rapporto rischia di rompersi, Peruzzi avrebbe fatto le valigie, venerdì non si era visto in foresteria e sabato allo stadio. L’intenzione era quella di portare ad una tregua tra Luis Alberto, Tare e Lotito, il numero uno del club biancoceleste a quanto pare non è stato dello stesso avviso…