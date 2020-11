E’ una situazione sempre più calda sul campionato di Serie A. La settima giornata ha fornito interessanti indicazioni, adesso è prevista la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Ma continua a tenere banco in caos tamponi che ha travolto la Lazio, sono sorti dei dubbi sulle valutazioni delle positività al Coronavirus. Gli episodi riguardano i casi Immobile, Strakosha e Leiva risultati inizialmente positivi, poi negativi e successivamente positivi, nel frattempo però sia Immobile che Leiva hanno giocato la partita contro il Bologna, 2-1 il risultato finale e anche contro il Torino, conclusa 3-4.

Il direttore della Gazzetta dello Sport Barigelli, parlando a RadioRadio, ha evidenziato un possibile scenario clamoroso: “Il Torino ha fatto ricorso per ottenere il 3-0 a tavolino nella partita contro la Lazio. Farà ricorso anche il Bologna, che ha perso 2-1 all’Olimpico”. Nel partita contro il Torino Immobile e Leiva sono entrati nel secondo tempo, l’attaccante è anche andato in gol per il momentaneo 3-3. Saranno giorni caldissimi per la Lazio che rischia molto dal punto di vista penale e sportivo.