“Ronaldo al PSG? Tutto è possibile nel calcio ma lui è con un grande club, la Juventus, che è molto felice di averlo, come gli altri suoi ex club. Se è probabile che venga a Parigi, non lo so. Ma è uno dei giocatori che hanno avuto più continuità negli anni ai massimi livelli. E continua, vuole ancora battere dei record. È un grande giocatore…”. Sono le dichiarazioni di Didier Deschamps, ct della Francia, sulle voci di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Psg. “Non ho intenzione di dire ciò che potrebbe o non potrebbe fare. Ronaldo è uno dei migliori a livello mondiale da molti anni. Ovviamente per il giocatore che è per quello che è capace di fare, quello che ha fatto e quello che può rappresentare a livello mondiale, attira l’attenzione su di lui e sul club in cui gioca. Lo è sempre stato”.