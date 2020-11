La notizia dalla Spagna di un possibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo hanno fatto sicuramente rumore. E’ una voce che circola ormai da diverso tempo, il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha deciso di allontanare l’ipotesi un un’intervista rilascia a DAZN prima della partita contro il Cagliari.

SU CR7 – “Vi posso rassicurare: il futuro di Cristiano Ronaldo è alla Juventus. Poi nelle voci di mercato ogni giorno ci sono giocatori accostati a diverse squadre, ma noi non ci preoccupiamo”.

SU DYBALA – “Paulo è un grande giocatore e come tutti i grandi giocatori ha voglia di essere protagonista. E’ stato sfortunato perché si sta trascinando questo virus dalla prima pausa per le Nazionali. Anche prima della gara contro la Lazio ha avuto qualche problemino, quindi i primi 3-4 giorni dopo la partita di Roma non si è allenato. Adesso ha ripreso a pieno regime, è della partita. Avrà modo di riprendere la condizione e tornare il Dybala che conosciamo tutti”.