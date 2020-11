Altra defezione per la Nazionale italiana in vista dei prossimi incontri di Nations League, out anche il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. La conferma è arrivata direttamente dallo stesso calciatore. “Volevo esserci a tutti i costi ma purtroppo non sono disponibile, ho chiesto troppo al mio fisico. Già domenica contro la Lazio nell’ultima mezz’ora ho accusato fastidio, speravo che passasse ma è stato sempre un crescendo di dolore. Così, sono costretto a fermarmi, ora a Torino valuteremo meglio la condizione. Sono incidenti di percorso, ma ci tenevo ad essere qui ed essere presente, questa squadra ha qualcosa di unico, ci sono tanti esordienti ma con uno spirito di appartenenza unico: è una cosa bella e che ho respirato poche volte nella mia lunga esperienza in azzurro”. In basso il video con le parole di Bonucci.