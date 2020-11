Sono ore di grande ansia per il mondo del calcio. A tenere banco sono le condizioni di salute di Gerd Muller, ex calciatore tedesco. Secondo quanto riferito dalla moglie dell’ex attaccante le sue condizioni sono ormai disperate. Nel 2015, in occasione del suo 70° compleanno, il Bayern Monaco aveva rivelato come Müller soffrisse del morbo di Alzheimer, adesso la situazione è peggiorata.

Queste le parole di Uschi Müller alla Bild: “mio marito dorme in attesa della fine, è sempre stato un combattente, un tipo coraggioso, e lo è anche adesso. È calmo, sereno. Spero non possa pensare al suo destino, una malattia che priva un uomo della propria dignità”. In carriera ha indossato le maglie Nördlingen, Bayern Monaco e Ft. Lauderdale Strikers. E anche quella della Nazionale. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Gerd Muller.