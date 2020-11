Emerson Palmieri è un calciatore del Chelsea, ma potrebbe tornare presto in Italia. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza, sono tante le squadre interessate al giocatore. Sulla Roma: “Ho un affetto molto grande per il club giallorosso, lo sanno tutti. Lo scudetto? Credo che la squadra sia forte, parlare di scudetto è sempre difficile ci sono anche altre possibili avversarie, per esempio l’Atalanta sta crescendo tanto”. In estate contatti con altri club: “sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall’Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi piacerebbe tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire, nel calcio tutto cambia troppo velocemente“.