eSerie A TIM 2020/2021: al via su FIFA 21

Ora è ufficiale. Sono aperte le iscrizioni alla prima fase online del Campionato eSerie A TIM | FIFA 21, che si disputerà utilizzando come console esclusiva PlayStation®4 (PS4™). I numerosi appassionati di FIFA 21, il celebre videogioco di EA SPORTS, potranno sfidarsi per accedere alle fasi successive del Campionato che si annuncia elettrizzante e competitivo, con in palio il titolo di Campione d’Italia. Inoltre, la competizione garantirà accesso diretto a dei posti nei Playoff o Play-In delle EA SPORTS FIFA 21 Global Series.

Il torneo, che si concluderà a maggio è aperto a tutti e per partecipare è sufficiente iscriversi direttamente da PS4 accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard. I migliori tra i videogiocatori che si qualificheranno online avranno la possibilità di essere scelti da uno dei 17 Club ufficiali che prendono parte alla eSerie A TIM e affrontare le fasi successive vestendone la maglia.

Le sfide si giocheranno in esclusiva su PlayStation®4 (PS4™). Dal 24 novembre al 15 dicembre verranno giocate 4 tappe di qualificazione online. In questa fase saranno i videogiocatori amatoriali a contendersi l’opportunità di ottenere un posto nel Draft ufficiale in programma per il 2 febbraio 2021. Durante il Draft, ogni Club sceglierà uno tra i vincitori delle Online Qualifier da affiancare agli eventuali Pro Player per completare il proprio Roster. Una volta concluso il Draft, comincerà la Regular Season, che vedrà impegnate 17 squadre dal 9 al 17 marzo suddivise in 1 Girone da 5 squadre e 3 Gironi da 4 squadre pronte a tutto per volare ai Playoff.

Lo spettacolo dei Playoff andrà in scena il 20 e il 21 aprile, con un Tabellone a Doppia Eliminazione: le tre migliori squadre di ogni Girone accederanno al Winner Bracket dei Playoff e avranno la possibilità di accedere direttamente alla Finale, ma anche in caso di sconfitta potranno sfidare gli altri team nel lato “Last Chance” del Tabellone Playoff, in emozionanti incontri ad eliminazione diretta. Solo le 8 migliori squadre (le 4 del Winner Bracket e le 4 “sopravvissute” della “Last Chance”) staccheranno un biglietto per le Final Eight.