L’ex pornodivo Franco Trentalance adegua l’attività di personal coach con il nuovo lockdown

Durante la pandemia da Covid-19, rinnovarsi è obbligo e necessità. Soprattutto nelle fasi di lockdown, come testimonia chi ha scelto l’adattamento e la resilienza, quali strumenti di evoluzione personale: Franco Trentalance, ex divo del cinema a luci rosse negli anni ’90 e volto noto della TV, che è oggi un richiesto personal coach e uno scrittore di saggi e romanzi. Nato a Bologna nel 1967, Franco Trentalance nel 2020 è anche autore di spettacoli teatrali e corsi di sviluppo personale, attività ora interrotte dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Ma l’autore bolognese è un esperto negli aggiornamenti in corso d’opera e si è trasferito online: con testi e articoli per Il Giornale OFF, testata giornalistica diretta da Beatrice Gigli, nonché con una particolare rubrica di consigli e riflessioni circa le dinamiche della seduzione.

Si tratta di alcune masterclass, in formato di pillole video, per il magazine ”Le Cronache di Escort Advisor” nel sito di recensioni di escort più visitato in Europa con quasi 3 milioni di utenti mensili solo in Italia e attivo anche in Spagna, Germania e UK. I contributi settimanali sono tratti dall’esperienza diretta di Franco Trentalance, che nel 2018 ha anche pubblicato il manuale ”Seduzione Magnetica” (Edizioni Ultra, 2018): non un breviario per imparare a flirtare, ma un incoraggiante inno allo sviluppo personale come tecnica per incrementare il proprio fascino e attrarre l’interesse di potenziali partner.