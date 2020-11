La Juventus sfida il Ferencvaros nel match per la fase a gironi di Champions League. Le due squadre si sono già affrontate nel match d’andata che si è concluso con il netto successo della squadra di Andrea Pirlo. Marcel Heister, difensore della squadra ungherese ha raccontato un retroscena su Cristiano Ronaldo. “Si è rifiutato di scambiare la maglia con me agitando la mano in maniera sprezzante. Probabilmente perchè non ha segnato contro di noi o forse perchè sono riuscito a fermarlo quando ha provato a dribblarmi. Ho anche postato la foto dell’intervento su Instagram. E’ stata l’esperienza più bella della mia vita”.