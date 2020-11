E’ un momento difficile per l’allenatore Ryan Giggs finito nella bufera dopo l’arresto con l’accusa di violenza di genere perpetrata nei confronti della fidanzata Kate Greville.

Sulla questione è intervenuto Rhodri Giggs, fratello di Ryan con cui non ha più rapporti, dopo la relazione di 8 anni intrattenuta tra l’attuale ct del Galles e l’ex moglie del fratello. “Ognuno ha la sua debolezza e quella di Ryan è che quando esce la sera deve riuscire ad andare a letto con una donna. Io non ce l’ho con lui, mi dispiace per lui. Ha avuto una carriera straordinaria, che però ormai è macchiata. E non dipende da me, ma dalle sue azioni”.