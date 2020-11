L’attaccante Mario Balotelli si sta allenando con lo Sporting Franciacorta, l’obiettivo è rimettersi in forma in attesa di una chiamata convincente da squadre italiane o estere. E’ in campo con una squadra di Serie D e intanto aspetta la sua occasione, come ammesso dall’allenatore Zattarin a Speciale Dilettanti Flash: “sono convinto possa dare ancora tanto in serie A, ci ho parlato insieme giovedì, ha ricevuto più di qualche offerta anche dall’estero, ma vuole rimanere in Italia perché è ancora convinto di poter tornare in nazionale. Sta aspettando di fare la scelta migliore dopo l’annata passata l’anno scorso“.