FUTURO MESSI – E’ ancora tutto da decidere il futuro dell’attaccante Leo Messi, il rapporto con il Barcellona è ‘forzato’, l’addio sembra molto probabile a partire dalla prossima stagione. Sull’argomento ha parlato Xavier Vilajoana, ex dirigente del Barcellona che si candiderà alle prossime elezioni presidenziali del club. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di SER Catalunya: “Messi via? Se decidesse che non vuole assolutamente restare al Barça, che non sente più alcun entusiasmo… La mia certezza è che, se un giorno Messi dovesse andarsene, meriterebbe i più grandi onori possibili per tutto quello che ha fatto qui”.