Marco Van Basten è stato autore di un clamoroso attacco nei confronti dell’attaccante Leo Messi. In un’intervista al canale televisivo Ziggo Sport, ha commentato l’inizio di stagione del Barcellona, ma soprattutto della ‘Pulce’.

“Non mi piacciono le sue prestazioni. Inutile girarci intorno, sta giocando male. Lui e Griezmann stanno giocando come pasticcieri”. Poi concede qualche attenuante. “Sicuramente non lo agevola il fatto che non ci sia pubblico”. Infine sul rapporto con Griezmann: “Non è contento della situazione a Barcellona. C’è quel casino con Griezmann… Non è la persona che conosciamo”.