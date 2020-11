In attesa del posticipo di oggi tra Hoffenheim e Union Berlino, nella giornata di ieri si sono giocate altre due partite valide per la Bundesliga. Una sfida interessante ha messo di fronte l’Hertha Berlino e il Wolfsburg, 1-1 il risultato finale. I padroni di casa tornano a conquistare un risultato positivo dopo una serie di sconfitte ma la classifica continua ad essere preoccupante, gli ospiti non hanno mai perso e si trovano a metà classifica. Ma da segnalare è stato il gol del vantaggio dell’Hertha Berlino: Cunha ha segnato scivolando dal limite. Pochi minuti dopo è Baku a ristabilire la parità. In basso ecco il video del gol.