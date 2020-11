GOL IBRAHIMOVIC – Sempre più Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è determinante per il Milan, l’attaccante è andato ancora in gol nel match contro l’Udinese e ha fornito l’assist per il primo gol di Kessie. I rossoneri allungano in classifica e sono stati protagonisti di un inizio di stagione veramente entusiasmante, si candidano ad essere in corsa fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Vantaggio con il centrocampista ex Atalanta, poi il pareggio su calcio di rigore trasformato da De Paul. Nel finale proprio Zlatan trova l’1-2 in acrobazia. In basso ecco il video.

