Gol Ibrahimovic, rete clamorosa dello svedese contro il Napoli [VIDEO]

GOL IBRAHIMOVIC – Si sta giocando l’ultimo match dell’ottava giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Milan che si affrontano in un match importante per le zone alte della classifica. La partita si sblocca al 20′. Il marcatore? Sempre lui, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vola in cielo e sfrutta un cross perfetto dell’esterno Theo Hernandez, la coppia funziona alla grande. Adesso la squadra di Gennaro Gattuso sarà chiamata alla reazione per conquistare un risultato positivo. In basso il video.