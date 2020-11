GOL LAZARO – Nella giornata di ieri si è concluso un turno molto interessante anche per la Bundesliga, il campionato si conferma sempre molto avvincente, tante squadre possono ambire ad obiettivi di altissimo livello. Partita incredibile tra Leverkusen e Monchengladbach, la sfida si è conclusa con lo scoppiettante risultato di 4-3, momento magico per i padroni di casa che si confermano in zona Champions League. Stindl e Alario vanno in gol per il momentaneo 2-2 nel primo tempo, Bailey e Baumgartlinger permettono al Leverkusen di scappare, in pieno recupero gol pazzesco di Lazaro, l’ex Inter mette il pallone in rete con uno scorpione veramente pazzesco. E’ già il gol dell’anno? In basso il video.