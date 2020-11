Il gol incredibile in rovesciata: prodezza a pochi centimetri dalla linea di fondo [VIDEO]

Una rovesciata veramente incredibile, il video della giocata ha fatto in poco tempo il giro del web. L’episodio si è verificato nella seconda divisione del campionato della Cisgiordania ed in particolar modo alla ribalta è salita la vittoria del Beit Safafa nella partita contro Al-Quwaat, 2-1 il risultato finale. La prodezza è stata realizzata da Khader Alhlessy, attaccante dei padroni di casa. Il calciatore ha colpito il pallone in modo veramente particolare, la sfera ha preso un effetto molto strano e ha sorpreso il portiere avversario. Il giocatore ha impattato a pochi centimetri dalla linea di fondo, il gol è veramente incredibile. In basso il video.