GOL VIDAL – L’impatto con la maglia dell’Inter è stato altalenante. Per Antonio Conte è un pupillo, ma deve ancora trovare la migliore condizione per tornare su altissimi livelli. Stiamo parlando di Arturo Vidal, l’ex Juventus è invece protagonista con la maglia del Cile come dimostra la prestazione contro il Perù. L’interista ha chiuso i conti della sfida già nel primo tempo con due marcature tra il 19′ ed il 34′, Vidal ha vinto la sfida con Lapadula, l’attaccante è entrato in campo nel secondo tempo. Il calciatore dell’Inter è stato autore di una vera e propria prodezza, un tiro incredibile che si è infialato sotto l’incrocio. In basso il video della rete.

Vidal l’ha fatta brutta pic.twitter.com/aIcmGHvpOB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 14, 2020