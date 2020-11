L’attaccante Gonzalo Higuain è risultato positivo al Coronavirus, l’Inter Miami sarà costretto a rinunciare al calciatore nella partita dei playoff. Secondo quanto riportano i media argentini è arrivato l’esito del test che ha dato esito positivo al Covid-19. Lo stesso risultato è arrivato anche per il fratello Federico. Stanotte la squadra scenderà in campo contro il Nashville per una partita fondamentale e dovrà farlo senza Higuain.

