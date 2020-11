Erling Braut Haaland è uno dei calciatori più forti al mondo. Nonostante la giovane età (ha appena 20 anni) si è già messo in mostra con prestazioni di altissimo livello e con tantissimi gol, può contare su un fiuto per la rete come pochi. Il Borussia Dortmund ha messo a segno un grandissimo colpo di mercato, molto vantaggioso anche dal punto di vista economico. Il calciatore ha timbrato il cartellino anche nella sfida di Champions League contro il Bruges, doppietta che ha permesso di conquistare tre punti molto preziosi per la qualificazione agli ottavi di finale. Nel post partita è arrivata una domanda curiosa da parte di un giornalista: “dormirai solo?”, “sì”, “sarai senza la tua ragazza?”, “si è vero”. In basso ecco il video.