INFORTUNIO ANSU FATI – Arrivano pessime notizie per il Barcellona e per Ansu Fati. Il baby talento ha dovuto fare i conti con un bruttissimo infortunio e sarà costretto a rimanere lontano dai campi per diverso tempo. L’attaccante si è fermato nel successo dei blaugrana contro il Betis, il giocatore si è procurato la rottura del menisco del ginocchio sinistro. In occasione dell’azione si era guadagnato il calcio di rigore, poi trasformato da Griezmann. “Gli esami di questo pomeriggio hanno rilevato che Ansu Fati ha riportato una rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni si deciderà il percorso da seguire”.