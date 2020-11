INFORTUNIO CHIESA – Manca veramente poco per la partita della settima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con pesanti assenze, ma anche Andrea Pirlo non potrà contare su un calciatore importante. Infortunio dell’ultim’ora per Federico Chiesa, l’ex Fiorentina non è nemmeno in panchina. Stop a causa di un leggero problema muscolare che ha consigliato allo staff medico di non rischiarlo. Nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti per valutare meglio la situazione in vista delle prossime partite.