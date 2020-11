INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO – Sono stati giorni di preoccupazione per le condizioni di Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus è uscito acciaccato nella partita di campionato contro la Lazio, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Le prime impressioni sulle condizioni di CR7 non erano positive, adesso sono arrivati importanti aggiornamenti da parte del Ct del Portogallo: “sta bene e può giocare”. Il calciatore è dunque a disposizione per la partita amichevole contro l’Andorra e potrebbe partire dal primo minuto. In basso il video.