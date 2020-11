INFORTUNIO FELIPE MELO – Gravissimo infortunio per il centrocampista Felipe Melo: l’ex Juventus, Inter e Fiorentina sarà costretto a rimanere lontano dal campo per almeno tre mesi. Il calciatore e capitano del Palmeiras è stato operato per la frattura della caviglia sinistra, riportata durante la sfida contro il Vasco da Gama. Le immagini sono veramente forti, la caviglia di Felipe Melo sembra spezzarsi. “Il centrocampista Felipe Melo ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e sarà operato lunedì. Il recupero richiederà dai tre ai quattro mesi. Buon recupero, capitano!”, ha scritto il club paulista. Una tegola per il Palmeiras considerando le qualità del calciatore dentro e fuori dal campo. In basso il video durissimo.

We love you Melo, get well soon @_felipemelo_ 💛❤️

pic.twitter.com/dr7fdMgBpp — Turkish Goals 🏟 (@Turkish_Goals) November 9, 2020