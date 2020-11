INFORTUNIO LUKAKU – Arrivano pessime notizie in casa Inter in vista della partita di Champions League di domani contro il Real Madrid. Si tratta della terza giornata della fase a gironi, le due squadre sono partite malissimo e hanno bisogno dei tre punti per rientrare in corsa. La squadra di Antonio Conte è reduce dal pareggio e dalla brutta prestazione contro il Parma, nel frattempo arrivano brutte notizie sul fronte dell’infermeria. Non prenderà parte al match l’attaccante Lukaku, il belga non ha recuperato dall’infortunio e non è partito con il resto della squadra. L’Inter spera di recuperare almeno Sanchez.