INFORTUNIO OSIMHEN – C’è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni fisiche dell’attaccante Osimhen. Il calciatore era impegnato nel match tra Nigeria e Sierra Leone, la sfida si è conclusa con il clamoroso risultato di 4-4. Il calciatore è uscito dal campo al 78′, dopo un contrasto Osimhen è caduto male sul polso destro e ha lasciato il terreno di gioco in barella. E’ allarme per Gennaro Gattuso in vista della partita contro il Milan, il nigeriano ha dimostrato di essere un calciatore molto importante. Secondo voci che stanno circolando Osimhen potrebbe essersi rotto il polso. Accertamenti già dalla giornata di domani.