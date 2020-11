Infortunio Palacios – Il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali continua a regalare partite durissime, un chiaro esempio è stata la sfida tra Argentina e Paraguay, il centrocampista Palacios è stato vittima di un bruttissimo infortunio. Il calciatore argentino del Bayer Leverkusen è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad un brutto scontro con Angel Romero. Nel gioco aereo il calciatore del Paraguay è arrivato in netto ritardo, l’impatto con l’avversario è stato durissimo. Palacios è stato trasportato immediatamente fuori dal campo e successivamente in ospedale. Il giocatore ha subito un colpo alla colonna vertebrale e riportato una frattura come confermato direttamente dall’Argentina. In basso il video.

Más allá de la intención, este evidente topetazo -con doble rodillazo aéreo- contra Exequiel #Palacios es con uso desmedido de la fuerza contra un rival de espaldas.

El #VAR debió rever esta jugada y el juez debió EXPULSAR a Ángel Romero.#Eliminatorias pic.twitter.com/g66ywBbZVw — Pablo Lisotto (@plisotto) November 13, 2020