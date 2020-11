Insigne in gol con il Napoli: punizione ‘alla Maradona’, poi bacia la maglia del Pibe de Oro [VIDEO]

Si sta giocando il posticipo serale della domenica valido per la nona giornata del campionato di Serie A, Insigne è andato in gol nella partita tra Napoli e Roma.

La squadra di Gennaro Gattuso deve riscattarsi e passa in vantaggio al 31′, Insigne pennella su calcio di punizione e porta in vantaggio i padroni di casa. La dedica è ovviamente per Diego Armando Maradona, l’attaccante azzurro bacia la maglia dell’ex Pibe de Oro.