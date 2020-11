L’Inter deve fare i conti con un nuovo caso di positività al Coronavirus, si tratta di Kolarov. La notizia è stata confermata direttamente dal club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Problemi di formazione per Antonio Conte in vista delle prossime giornate, Kolarov ha dimostrato di essere un calciatore prezioso, perché in grado di adattarsi in diversi ruoli.