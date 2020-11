Inter, Lukaku show con il Belgio: l’infortunio è alle spalle [VIDEO]

L’assenza di Romelu Lukaku è stata pesantissima per l’Inter, l’attaccante ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per l’allenatore Antonio Conte. Il calciatore ha dovuto fare i conti con un pesante infortunio ed è stato costretto a saltare alcune importanti partite. Adesso ha recuperato e si candida ad essere ancora più protagonista. Lukaku ha pubblicato sul profilo Instagram un video dell’allenamento, l’interista si dimostra un vero e proprio cecchino in fase realizzativa. In basso ecco il video di Lukaku.