L’ultimo tampone era risultato ‘dubbio’, adesso è stato sottoposto ad un nuovo test che ha dato esito negativo: si tratta di Roberto Gagliardini, calciatore dell’Inter e della Nazionale. Il centrocampista aveva lasciato la Nazionale per far rientro ad Appiano Gentile e si è allenato a parte. E’ stato sottoposto inoltre ad un altro tampone molecolare e l’esito è previsto per la giornata di domani, solo dopo un’altra negatività avrà il via libera per allenarsi con il resto della squadra. Sarebbe un recupero molto importante per l’allenatore Conte, considerando qualche problema di troppo a centrocampo.