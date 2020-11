La Nazionale italiana dovrà fare i conti con il Covid-19 per le prossime partite di Nations League. A partire da Roberto Mancini, il Ct è positivo ed in panchina ci sarà ancora una volta Evani. Stesso discorso per l’attaccante Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio non prenderà parte alla sfida contro la Polonia, gli azzurri sperano di recuperarlo per la partita contro la Bosnia di mercoledì prossimo. In attacco ci sarà Belotti che ha pienamente recuperato dall’ultimo infortunio. Difficile il recupero del difensore Bonucci, la coppia di centrali sarà formata da Acerbi e Romagnoli. In attacco Insigne. In basso il video con tutti i dettagli.