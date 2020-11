Non arrivano buone notizie in vista della partita di campionato della Juventus contro il Benevento, Cristiano Ronaldo non è stato convocato. Il club bianconero ha ritrovato fiducia dopo il successo in campionato contro il Cagliari e l’intenzione è quella di mantenere la marcia per avvicinarsi alla vetta della classifica.

Non sembrerebbe esserci un infortunio, ma soltanto la volontà di far rifiatare il portoghese dopo gli ultimi impegni ravvicinati. Dopo l’ultimo infortunio ha sempre giocato e lo staff avrebbe deciso per il riposo.