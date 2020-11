La Juventus ha conquistato tre punti d’oro contro il Ferencvaros, i bianconeri hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore Andrea Pirlo non è soddisfatto della prestazione dei suoi, come confermano le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Siamo entrati in modo troppo superficiale. Se fai così, poi ti trovi a rincorrere. Non abbiamo fatto una pressione veemente come l’avevamo preparata, è normale dopo qualche partita calare d’intensità, ma almeno non ci siamo sfilacciati nel cercare di recuperare la gara”.

Su Dybala: “Non ha fatto benissimo ma è in crescita, considerando che viene da un’infezione. Deve ritrovare la forma migliore e per farlo deve andare oltre la soglia già negli allenamenti. Se mi aspettavo di più dai giocatori che ho sostituito? Sì, il ritmo della palla non era alto, non la giravamo velocemente”.

Su De Ligt: “È già un capitano nonostante sia poco più che ventenne, il suo è un rientro importante, ci permette di impostare e di restare corti perché recupera palla andando in avanti. Arthur invece oggi s’è intestardito troppo al centro invece di aprire il gioco, deve migliorare questo aspetto, è una qualità che ha ancora poco”-