La Juventus torna in campo dopo il pareggio nella partita di campionato contro il Benevento, arrivano buone notizie per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kyev.

“Continua, senza sosta, il lavoro sul campo dei bianconeri. Dopo la seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri, questa mattina la Juventus si è ritrovata nuovamente al Training Center. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera all’Allianz Stadium (ore 21.00) arriverà la Dinamo Kiev e l’obiettivo sarà quello di replicare la bella prestazione della gara di andata in Ucraina con l’obiettivo di andarsi a giocare il primo posto nel girone a Barcellona.

La sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. Da segnalare il rientro in gruppo di Chiellini e Demiral che hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo”. Torna anche Bonucci. In basso il video con tutti i dettagli.