Finalmente una buona notizia per la Lazio e per l’attaccante Ciro Immobile. Il calciatore si è recato alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche di rito dopo la negatività al Coronavirus che è stata confermata dall’esito dell’ultimo tampone effettuato nella giornata di ieri. E’ stato un periodo difficile per il biancoceleste che ha dovuto fare i conti con risultati alterni dei test e l’obbligo di rimanere in isolamento. Immobile è pronto già per la prossima giornata del campionato di Serie A contro il Crotone, la conferma è arrivata dal diretto interessato: “se sto bene e sono pronto per Crotone? Per forza, sennò non stavo qua”. Ottime notizie per l’allenatore Simone Inzaghi che recupera un calciatore fondamentale.