E’ un momento sfortunato in casa Lazio. La squadra biancoceleste ha risposto presente in campionato in Europa, ma continua a dover fare i conti con i casi di Coronavirus. L’ultimo a risultare positivo è stato il centrocampista Milinkovic-Savic, secondo quanto annunciato dalla nazionale serba con una nota ufficiale si sono riscontrati tre casi di positività alla vigilia del match contro la Russia, tra questi anche Lazovic del Verona. “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus COVID-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi. Si tratta di Sergej Milinković – Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli della UEFA e del governo della Repubblica di Serbia, in modo che tutti e tre i membri della squadra nazionale e il fisioterapista abbiano lasciato il Centro sportivo di Stara Pazova”. Immobile continua a risultare positivo, l’attaccante dovrà rimanere ancora in isolamento, oggi effettuerà un nuovo test.