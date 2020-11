Assenze pesantissime in casa Lazio in vista della partita del campionato di Serie A contro la Juventus. Il club biancoceleste ha deciso di sottoporre a nuovi tamponi i calciatori, tra questi anche Immobile, Lucas Leiva e Strakosha che erano risultati positivi il 2 novembre: come riporta la Gazzetta dello Sport è emersa la positività di tre calciatori. Ancora è sconosciuta l’identità dei giocatori. La Lazio avrebbe chiesto una controconferma dei risultati, ricevendo il risultato di positività. Adesso il laboratorio dovrà allertare come da protocollo l’Asl.