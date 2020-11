E’ appena iniziata la partita del campionato di Serie A tra Lazio e Udinese, si gioca il lunch match della nona giornata. Le due squadre hanno obiettivi diversi, i biancocelesti possono rientrare in corsa per traguardi importantissimi, i bianconeri devono invece raggiungere la salvezza.

Importanti assenze per gli ospiti. L’allenatore Luca Gotti non è in panchina, l’Udinese è guidata dal vice Gabriele Cioffi, dalla distinta mancano anche 6 calciatori. Si tratta di: Nestorovski, Mandragora, Okaka, Ouwejan, Makengo e De Maio. Non è stato ufficializzato il motivo delle defezioni, ma il direttore tecnico Pierpaolo Marino ha parlato di “nuovi contagi” dopo il rientro di un calciatore dalle Nazionali.