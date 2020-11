E’ un momento molto difficile in casa Lazio. Il club biancoceleste deve fare i conti con la situazione legata al caos dei tamponi, adesso si è creata un pò di polemica all’interno del club. Il protagonista è stato Luis Alberto. Il calciatore ha scritto un messaggio criptico sui social. “Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza…”. Secondo quanto circolato nelle ultime ore il post è uscito poco dopo la pubblicazione da parte della società delle foto del nuovo aereo “personalizzato”. Quel “prendersi cura del dentro” sarebbe riferito a situazioni economiche all’interno del club che sono rimaste in sospeso. Il calciatore della Lazio, in diretta su Twitch, si è poi sfogato nuovamente. “Ho visto l’aereo, così tanti soldi spesi… Per noi della squadra invece non c’è niente. Porca tr…”