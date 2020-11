Emergono nuovi particolari dopo la morte di Diego Armando Maradona. Il decesso dell’ex Pibe de Oro è avvenuto a causa di un arresto cardiorespiratorio, sono arrivati tantissimi messaggi da parte del mondo del calcio e non solo. Ma si sono verificati altri gesti vergognosi, in particolar modo i selfie con la salma dell’ex Pibe de Oro. Il gesto è stato realizzato da tre assistenti della ditta di pompe funebri Sepelos Pinier, a cui era stato affidato il compito di preparare la camera ardente.

E’ arrivata la versione della ditta: “Abbiamo preparato il corpo in tre di noi, quattro fratelli, che gestiamo l’impresa assieme a nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti in cui sono rimasti soli. Proviamo vergogna perché Diego era tutto per tutti. E’ stato qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

