E’ stato uno dei terzini più forti al mondo. Stiamo parlando del brasiliano Maicon, vero e proprio ‘treno’ sulla fascia che con la sua corsa e precisione era riuscito a far innamorare i tifosi nerazzurri. Ha vestito maglie molto prestigiose come Monaco, Manchester City e Roma, adesso si prepara a tornare in Italia all’età di 39 anni.

E’ pronto a ripartire dal campionato di Serie D, è vicino l’accordo con il Sona, formazione veronese. Avviati i primi contatti con l’entourage del calciatore. La trattativa è stata confermata anche da Claudio Ferrarese, ex calciatore di Verona e Cittadella oggi direttore sportivo del Sona. L’operazione non è stata ancora chiusa, ma c’è la volontà da entrambe le parti di arrivare alla fumata bianca.