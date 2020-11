In Argentina sono sicuri: Diego Armando Maradona è apparso in cielo. Il mondo non si rassegna alla morte del più grande calciatore di sempre, continuano ad emergere dei retroscena ma soprattutto si sta provando a fare luce sulle cause del decesso, la battaglia sembra appena iniziata con accuse e risposte soprattutto dal medico personale di Maradona. Nel frattempo si grida al miracolo, sta circolando sul web un video, ripreso da un semplice cittadino, considerato inquietante. Nella notte tra le nuvole spunta la figura dell’ex Pibe de Oro con il numero 10 sulle spalle, le immagini hanno fatto il giro del mondo. In basso il VIDEO.