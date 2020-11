Tutto il mondo continua a piangere Diego Armando Maradona. Sono giorni tristi per il calcio, è deceduto il più forte calciatore della storia. E’ stata una vita di eccessi, di errori ma anche di splendide giocate con il pallone tra i piedi, ma anche di ottimi gesti fuori dal campo. Non ha superato un arresto cardiorespiratorio, nelle scorse settimane era stato operato d’urgenza al cervello. Adesso arrivano nuovi aggiornamenti: Maradona è morto da solo, probabilmente nel sonno. L’ultima sua foto è stata scattata da un drone, che proprio Diego ha visto volare sul cortile della sua casa. Si è visto un uomo depresso, come rassegnato al proprio destino.