Arriva un primo sospiro di sollievo per Diego Armando Maradona e per tutti i suoi tifosi. Il Pibe de Oro si è sottoposto a un’operazione alla Clinica Olivos per rimuovere l’ematoma subdurale in testa riscontrato dopo alcuni accertamenti. Come riporta la stampa argentina l’intervento è durato circa 80 minuti e si è svolto senza complicazioni. “E’ andata bene, l’edema è stato rimosso, Maradona si è svegliato bene, con tutti i parametri corretti”, ha confermato Leopoldo Luque, medico personale dell’ex calciatore. Adesso resterà ricoverato in terapia intensiva e poi inizierà la fase di recupero. Aggiornamenti sono arrivati anche dal portavoce del campione argentino, Sebastian Sanchi: “L’intervento è stato un successo. Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”.